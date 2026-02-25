ברוך השם עבר הבוקר בקריאה טרומית "חוק הכותל" שבא להגן על הכותל המערבי מפני ציפורניהם המזוהמות של בג"ץ, שפעם אחר פעם מחפשים לפגוע בקודשי ישראל ולגרום לאלימות ברחובות.

אני עושה סדר בשביל הדואגים להר בית ה'.

1. הר הבית לא נכלל בחוק המקומות הקדושים. הוא מעל החוק, והמקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ולכן "חוק הכותל" לא כולל אותו.

2. אם הוא ייכנס לחוק המקומות הקדושים, כמו שכמה רפורמים כבר "איימו" לעשות, ובעצם להכפיף גם את הר הבית לחוק, אנחנו יותר מנשמח, נצא במחולות!

שנים שאנחנו מנסים להכניס את הר הבית לחוק המקומות הקדושים, כי אם הר הבית ייכנס לחוק, מעבר להתקדמות העצומה שקידמתי בהר עד היום והתרתי תפילה, שירה, השתחוויה, דפי תפילה, זמנים שהולכים ומתרחבים בהר ועוד, סוף סוף עם כניסת החוק החדש תהיה אפשרות אמיתית להוציא את בתי הספר המוסלמיים מההר, יחד עם התלמידים שמשחקים בכדור, תהיה אפשרות להעניש אנשים שעושים בהר הקדוש פיקניק להנאתם ועוד רשימה ארוכה וחשובה.

הלוואי שהרפורמים יצליחו להכניס את הר הבית לחוק המקומות הקדושים. שפעם אחת יעשו משהו מועיל לעם ישראל.

3. החשש של עולים שהר הבית עדיין מוגדר כמקום קדוש - למרות שהוא לא בחוק ושהרבנות הראשית תוכל לאסור כניסת יהודים - לפי השיטה הזאת כבר היום הרבנות יכולה לאסור כניסת יהודים להר הבית ולא עושה את זה.

4. אם תקום ממשלת שמאל שתיקח את החוק צעד נוסף כדי לפגוע בעליית יהודים להר? צר לי, אבל אם תקום ממשלת שמאל, פגיעה בהר הבית תהיה מהפגיעות הקטנות של ממשלה כזאת, שמתכננת להפיל עלינו את כל מה שהם צועקים היום: הם יהפכו את המדינה לדיקטטורה, יסגרו ערוצי תקשורת ימניים, יגבילו רשתות חברתיות, יפגעו לאנשים בעבודה ובבריאות.

5. לבסוף, די להפחיד את עצמכם לדעת. יש מספיק דברים להיבהל מהם, וזה שיש קומץ אנשים שחיים מהפחדות זאת לגמרי בעיה צרה שלהם - שלא צריכה לפגוש אתכם.

6. במקום זה - עלו להר הבית בטהרה, בשמחה, באהבה. בכניסה אפילו מחכים לכם דפי תפילה יפים עם הנוסח המיוחד של הר הבית, מטעם ישיבת הר הבית.