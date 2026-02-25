בלעדי: חיילים שהתגייסו לאחרונה ונקלטו בבסיסי האימון השונים מתלוננים על לומדה של יוהל"ם אותה עליהם למלא עם כניסתם לבקו"ם. במסגרת הלומדה מתבקשים החיילים לענות על שאלות בעלות היבטים מיניים מפורשים.

במהלך הלומדה נאלצים החיילים לקרוא על סיטואציות של הטרדות מיניות שונות ולענות כיצד יש להתייחס לנושא. "טומי, אני לא יכולה להוריד את העיניים ממך, אתה כל כך חתיך", נכתב בקריקטורה שמופיעה באחת השאלות. כאשר החייל מביע את מורת רוחו מהאמירה, היא מוסיפה: "מה אני אעשה, המדים שלך עושים לי את זה". סיטואציה נוספת עוסקת בהטרדה של חיילת נשואה.

יש לציין שחרף תגובת דובר צה"ל לערוץ 7 כי מדובר בלומדה ישנה - חיילים מדווחים כי הם קיבלו זאת גם כעת. בנוסף, חיילים בצה"ל טוענים כי לאור תגובת דובר צה"ל לפיה יש לומדה המותאמת לדתיים, הם תוהים מדוע לא קיבלו אפשרויות בחירה.

מתנועת 'נשות לוחמים למען קדושת המחנה' מארגון חותם, שקיבלה את הפניות מהחיילים בנושא, מוסרים בתגובה: "את סוגיית ההטרדות בצה"ל לא פותרים על ידי לומדות פרובוקטיביות שהן בעצמן בעלות אופי מיני מטריד. אם רוצים לעסוק בסוגיה, יש לעשות זאת בדרכים ראויות שמכבדות את כלל החיילים המתגייסים לצה"ל. עד אז, אנו דורשות לעצור את הפצת הלומדה הזאת באופן מיידי עד אשר התוכן יעבור התאמה. אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים מבלי ששומרי המצוות יכולים לשרת כהלכה".

תגובת דובר צה"ל: "הלומדות המוצגות אינן תקפות. במסגרת עבודת מטה נרחבת הושקו במהלך שנת 2025 לומדות חדשות ומעודכנות המותאמות לאוכלוסיות השונות בצה"ל, בניהן לומדה ייעודית מותאמת לאוכלוסייה הדתית הנקראת 'קדושת השפה והגוף'. מטרת הלומדות היא ללמד לזהות התנהגויות בלתי הולמות בהקשר מיני, כדי להבטיח סביבה בטוחה ומכבדת לכלל המשרתים בצה"ל. ההסברה נועדה בכדי לאפיין אווירה מטרידה, בכדי שכלל המשרתים יבינו איך נכון להתנהג ואילו אמירות נחשבות כהטרדה".

כמו כן, לכל חייל ניתנת האפשרות לבחור במסלול הלומדה המותאם לו ביותר. צה"ל רואה חשיבות עליונה ביצירת סביבה בטוחה, מכבדת ומוגנת לכלל המשרתים".