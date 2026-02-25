בישיבת בית אל נערך השבוע (ג') מעמד מיוחד עם סיום לימוד ספר "אורות" של הראי"ה קוק זצ"ל.

הלימוד התקיים במסגרת חבורת לימוד יומית קבועה בהובלת הרב עודד מילר, שהנחיל לתלמידים את משנת הרב נדבך אחר נדבך.

לרגל הסיום הוזמן למסור את שיעור הסיכום הרב יהושע מגנס, מוותיקי רבני ישיבת "מרכז הרב". בדבריו עמד על היחס הקרוב שרחש הרצי"ה קוק לראש הישיבה הרב זלמן ברוך מלמד, והדגיש את משמעות הקשר התורני ביניהם.

"זכינו להיות עדים לקשר הנדיר ולהערכה העצומה שהייתה לרצי"ה כלפי הרב זלמן", ציין הרב מגנס בדבריו, ואיחל לראש הישיבה המשך הנהגה תורנית איתנה לאורך ימים ושנים טובות.

בחלקו המרכזי של הערב העמיק הרב מגנס ביסודות משנת הראי"ה קוק בנושאי תחיית עם ישראל וגאולת הדור. הוא נשען על מקורות מתוך 'אורות התחייה', 'עולת ראיה', 'נפש החיים' וספרי המהר"ל, וביאר את מתודולוגיית המושגים "כלל ופרט" בכתבי הרב.

עוד עסק בשאלת "ישראל עלו במחשבה תחילה" ובמשמעות נשמת כנסת ישראל, לצד עיון בכוחה של הרינה והתפילה לפרוץ את מחסומי הגוף ולבטא את האור הגנוז שבנשמה. בנוסף, התייחס למבנה הרוחני של האומה ולקשר בין נפש, רוח ונשמה במישור האישי והלאומי, ולהשפעת הכוחות העליונים על תחיית הארץ והאומה בדורנו.