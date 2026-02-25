צעירה כבת 20 נפצעה באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך לעלי. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בה ופינו אותה לבית חולים.

פרמדיק מד"א איתי רייז וחובש מד"א יונתן בלומנטל, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות. בתוך אחד הרכבים הייתה צעירה בשנות ה-20 לחייה, לכודה ומעורפל הכרה.

תוך כדי שחילצנו אותה מן הרכב, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולצה, בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל פינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה. במקביל, טיפלנו בגבר פלסטיני) שפונה על ידי הסהר האדום לשטחי הרשות", הוסיפו השניים.