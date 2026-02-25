הפיוט והמוסיקה האנדלוסית הם חלק בלתי נפרד מתרבות קהילת צפון אפריקה וארצות ערב. מיזם חדש, "כולנו פייטנים", מבקש לחבר את הדור הצעיר למסורת העשירה של אבותיהם.

במסגרת המיזם שמקיים "מטרוז-המרכז למוסיקה אנדלוסית ולפיוט בישראל" מגיעים נגני התזמורת האנדלוסית ופייטני מטרוז לבתי הספר ומלמדים אותם מעט מהפיוטים והמוסיקה האנדלוסית. בתום פיילוט- המיזם יצא כעת לדרך והוא צפוי לכלול עשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ.

במסגרת זו, מגיעים נגני "התזמורת האנדלוסית מטרוז" ופייטני מטרוז לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ומלמדים את הילדים מעט מרזי המוסיקה והפיוטים. בכל כיתה נכנסים נגן ופייטן - כאשר בסוף היום כלל תלמידי בתי הספר מתכנסים יחד לשירת רבים מוסיקלית ושרים את הפיוטים שלמדו.

בתום פיילוט - המיזם יצא לדרך באופן רשמי ביום חמישי האחרון בבית הספר היסודי אמי"ת הרא"ה המתחדש בשדרות - כאשר במהלך שעות הבוקר התחלקו בכל כיתות בית הספר נגנים ופייטנים- ובסוף יום הלימודים התכנסו כולם לשירת המונים של הפיוט "למולדת שובי רוני" של הפייטן אשר מזרחי ופיוטים נוספים.

מייסד והמנהל האמנותי של מטרוז מוטי מלכא: "המיזם 'כולנו פייטנים' נולד מתוך רצון עמוק להבטיח ששרשרת הדורות לא תיקטע. אנחנו לא רק מלמדים מוסיקה, אנחנו מחברים את הילדים לזהות שלהם ולעושר התרבותי של בתיהם. לראות מאות תלמידים שרים יחד בהתלהבות פיוט בן עשרות שנים, זו ההוכחה שהמסורת הזו חיה, רלוונטית ושייכת לכולנו".