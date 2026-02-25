ספרדיה אחת יותר מדי. קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה סנסציה גדולה לפני כשלושה שבועות, כשהדיחה את אלופת אירופה המכהנת קבוצת הנוער של ברצלונה בפלייאוף ליגת האלופות, זאת אחרי שחזרה מפיגור לתיקו 2:2 דרמטי ובתום דו-קרב פנדלים מטורף הדיחה את הקבוצה הטובה ביותר באירופה.

הערב (רביעי) קבוצת הנוער של מכבי חיפה כמעט ועשתה זאת שוב. שוב מול קבוצה ספרדית, שוב עם חזרה מפיגור לתיקו בתום 90 דקות ושוב זה נגמר בדו-קרב פנדלים.

חיפה שצלחה יריבות גדולות כמו אוסטריה וינה, נאנט וכמובן אלופת אירופה ברצלונה, פגשה הערב קבוצה ספרדית נוספת, הפעם בדמותה של אתלטיקו מדריד במשחק שמינית גמר ליגת האלופות על הכרטיס הישיר לשלב הבא.

המשחק החל רע עבור קבוצת הנוער של חיפה, כשזו ספגה שער מוקדם מאוד כבר בדקה הרביעית.

אך חיפה שהראתה כבר אופי רב העונה, לא אמרה נואש גם הפעם וינון פיינגזיכט שכבר נמנה באופן קבוע על ההרכב הפותח של קבוצת הבוגרים של המועדון ומשחק במסגרת ליגת העל בכדורגל, השווה עבורה עם שער בדקה ה-70.

הספרדים לא הצליחו לנצל טעויות בהגנת חיפה כדי לכבוש שער נוסף ושתי הקבוצות הלכו לדו-קרב פנדלים בתום 90 דקות של משחק וכשלוח התוצאות הראה תיקו 1:1.

מרק גולנקוב, שהצטיין עם עצירת שלושה פנדלים בהונגריה מול ברצלונה לפני שלושה שבועות, התקשה הפעם ולא הצליח לעצור אף אחת מהבעיטות של הספרדים.

קבוצת הנוער של חיפה מסיימת את המסע האירופי המופלא שלה בליגת האלופות לנוער עם מחמאות גדולות ועם תקווה לעתיד טוב.