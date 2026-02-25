עזאם אל-אחמד, מזכיר אש"ף, נועד לאחרונה בקהיר לשיחות עם ראשי ארגוני הטרור החזית העממית והחזית הדמוקרטית, שלקחו חלק במתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר לצד חמאס והג'יהאד האיסלאמי.

בריאיון לאתר החדשות "אל-שרוק" אמר אל-אחמד כי בשיחות הושגה הסכמה לחזק את "ההתנגדות העממית ולהתקדם לקראת הפעלת מוסדות אש"ף ועריכת הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית.

אל-אחמד ציין כי בקרוב ייערכו שיחות גם עם נציגי ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי כדי להביא לשילובם כחברים מן המניין באש"ף.

בהקשר זה ציין אל-אחמד כי התנאים לשילוב חמאס והג'יהאד האיסלאמי באש"ף הם קבלת האמנה הלאומית של אש"ף ותקנון היסוד של הארגון. "חמאס צריך להיות חלק בלתי נפרד מאש"ף", הדגיש.

עוד אמר אל-אחמד כי "אש"ף שולל את עמדת ארה"ב המתנגדת לכך שחמאס ימלא תפקיד כלשהו ברצועת עזה, ורואה בדרישה לפרוק את הנשק שבידי חמאס ובהגדרתו 'ארגון טרור' אמירות פסולות".

"לא ראינו בחמאס מעולם ארגון טרור, ותמיד התנגדנו כאשר פורסמה החלטה על ידי ארגון בינלאומי כלשהו או ממשלה כלשהי שהגדירה אותם ארגון טרור, שכן הם חלק מהמארג הלאומי הפלסטיני", טען אל-אחמד.