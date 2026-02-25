השבוע לפני 54 שנים, בחג פורים תשל"ב, פברואר 1972, עלתה על הקרקע בחבל עזה היאחזות נח"ל חדשה בשם 'אבו מדין', שתקבל במהרה את השם נצרים, שם שנתן אלוף הפיקוד דאז רחבעם זאבי הי"ד.

זו היתה היאחזות הנח"ל השנייה ברצועה, אחרי כפר-דרום, אבל הראשונה שהוקמה על פי 'תוכנית האצבעות' של מערך ההתיישבות ברצועה.

שמונה שנים היתה נצרים היאחזות נח"ל, עד שאוזרחה בקיץ תש"מ, 1980, בידי גרעין גן-אור. בהמשך חזרה למעמד של היאחזות נח"ל. בקיץ תשמ"ד אוזרחה שנית בידי הקיבוץ הדתי, ושמונה שנים אח"כ הפכה ליישוב קהילתי של תנועת 'אמנה' - עד לעקירתה לפני 20 שנה במסגרת תוכנית ההתנתקות.

בחודשים האחרונים הוקמה צמוד לחורבות היישוב, בשטחים ששימשו לגידולים החקלאיים של נצרים, עיר אוהלים עבור פלשתינים שבתיהם חרבו במלחמה שפרצה עקב טבח שמחת תורה. בעמוד הפייסבוק של הוועדה המצרית התומכת בעזתים ברצועה פורסם בשמה הרשמי - "מחנה הפליטים נצרים".

בישראל קראו לה 'עזה האדומה' - כשם נגדי למיזם 'רפיח הירוקה' בדרום הרצועה. האנליסט הצבאי בן-ציון מקלס, העוקב אחר הנעשה ברצועה באמצעות צילומי לוויין, אומר כי 'עזה האדומה' משתרעת על שטח של כ-2,000 דונם ומכילה כ-15,000 אוהלים לאכלוס של עשרות אלפי עזתים שעזבו את כפרי צפון הרצועה שנהרסו בינתיים.

הקמת העיר נעשתה במימון מצרים, שקידמה את פועלה למען עזתים ברשתות.

המעורבות המצרית באה לידי ביטוי גם בעיצוב האוהלים. במקום הוצבו אוהלים לבנים ואוהלים כחולים, בצורה שיוצרת את הכיתוב בערבית "مصر وغزة إيد بايد" - 'מצרים ועזה יד ביד'.

במפה המצורפת, שהכין בן-ציון מקלס ל'מצב הרוח', מסומן המיקום של 'עזה האדומה', צמוד לחורבות נצרים. אפשר לראות גם את סימון 'הקו הצהוב' - קו הגבול הנוכחי בין ישראל ורצועת עזה. 'ציר נצרים' המסומן במפה הוא הכביש שצה"ל סלל לנצרים. הכביש ששימש את המתיישבים עד לעקירה הוא הציר הדרומי יותר, המקביל לציר נצרים.

עוד מגלה מקלס על בסיס צילומי לוויין, כי עם נסיגת כוחות צה"ל במסדרון נצרים לקו הצהוב, חזרו כפריים מעזה אף לעבד מחדש את שטחים חקלאיים נרחבים במרחב שמערבית לקו הצהוב - זה שצה"ל לא שולט עליו.

נמשכת חפירת החפיר לאורך הקו הצהוב

במקביל נמשכת חפירת ה'חפיר' על תוואי הקו הצהוב ברצועת עזה ממשיכה. לאחרונה הושלם החפיר במרחב מסדרון נצרים, משכונת שג'אעיה בצפון ועד ואדי עזה/נחל הבשור בדרום. החפירה מתבצעת יותר מ-2 ק"מ מגדר המערכת לתוך הרצועה. באזור כיסופים מתבצעת העבודה במרחק של כ-1.5 ק"מ מגדר המערכת.

במקביל לחפיר מוצבת סוללת עפר, לאורך כל הקו הצהוב ברצועת עזה. ביצור זה נועד לשבש כל ניסיון לפרוץ בכלי רכוב את הקו הצהוב לכיוון הגבול.

העבודות להקמת החפיר על הקו הצהוב מתבצעות גם באזור ציר מורג, צפונית לרפיח.