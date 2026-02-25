היועצת המשפטית לממשלה אישרה למשטרה לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעדות פתוחה בפרשת הפגישה הלילית בו חשוד ראש הסגל צחי ברוורמן.

בשבועות האחרונים נערכו מספר ישיבות בלשכת גלי בהרב-מיארה בהשתתפות פרקליט המדינה והמשטרה.

בימים האחרונים החליטה היועצת להיענות לבקשת המשטרה ולזמן את נתניהו לעדות פתוחה ולא לחקירה באזהרה.

על פי החשד, ברוורמן קיבל את המידע על החקירה הסמויה בפרשת המסמכים המסווגים במסגרת הליך שקיים בלשכת ראש הממשלה. הדרך שבה קיבל את המידע נמצאת עדיין תחת צו איסור פרסום.

החקירה החלה בעקבות טענה של אלי פלדשטיין לפיה ברוורמן זימן אותו לפגישה בהולה במוצאי שבת בתחילת חודש אוקטובר 2024, כחודש לפני שנעצר, וסיפר לו על חקירה סמויה, מנה כמה משמות החשודים ואמר כי הוא יכול "לכבות את זה". ברוורמן מכחיש את הדברים באופן מוחלט.