ח"כ דן אילוז מהליכוד לא השתתף היום (רביעי) בהצבעה על חוק הכותל בקריאה טרומית וספג מתקפה בצד ערוץ 14 שפרסם כתבה תחת הכותרת "מוותר על הכותל".

אילוז הגיב בחשבון ה-X שלו ויצא נגד התנהלות הערוץ. "כתב של ערוץ 14 שאל אותי מה עמדתי על "חוק הכותל" שמקדמים מהאופוזיציה (אבי מעוז), חוק שהליכוד החליט לתת עליו חופש הצבעה. הסברתי שלא אצביע נגד, אך גם לא אוכל להצביע בעד, כי זה חוק שמסכן מאוד את העולים להר הבית. לתת כוח נוסף לרבנות הראשית, שמתנגדת כידוע לעלייה להר, זה תקדים מסוכן. גם אם היום הר הבית לא נמצא ברשימת המקומות הקדושים, זה יכול לקרות בכל יום. "כמי שמאמין בחופש לעלות להר הבית, אני לא יכול לתת יד לדבר הזה. ארגוני הר הבית דיברו איתי וחיזקו אותי".

לדבריו "ערוץ 14 החליט לעוות את המציאות. תראו מה הם כתבו. "מוותר על הכותל"? אתם הרי יודעים שהסיבה האמיתית לצעד שלי היא שאני שומר על הר הבית. זה לא חוק בעד הכותל. זה חוק נגד הר הבית.

אני מבין למה אבי מעוז, תלמידו של הרב טאו שמתנגד לעלייה להר הבית, רוצה להחליש את העולים להר. אני מבין גם את החרדים. אבל אני לא מבין איך ערוץ 14 לוקח חלק בקמפיין שלהם, ועוד בידיעה מוחלטת, הרי הסברתי להם את עמדתי לעומק. חבל מאוד שהערוץ החשוב הזה נגרר לקמפיינים של אבי מעוז. החשיבות של הערוץ גדולה מדי", סיכם אילוז.