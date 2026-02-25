צעירה ישראלית, חיילת משוחררת ממוצא טורקי, נעצרה בטורקיה בשבוע שעבר ושהתה במעצר בית לאחר שנעצרה על ידי הרשויות בשל עבירה של "שירות בצבא זר".

הצעירה, שהגיעה למדינה לביקור אצל הוריה, הוחזקה במעצר ימים רבים לאחר שארגונים איסלאמיסטיים טורקיים חשפו את פרטיה האישיים והגישו פנייה לרשויות בבקשה למנוע ממנה לעזוב את המדינה.

לאחר מעצרה הוחלט לשחררה למעצר בית. בחדשות 12 דווח כי שר החוץ גדעון סער נחלץ לפעול מיידית, תוך שהוא פועל במקביל להשגת סיוע מהממשל האמריקני. שני הגורמים יחד גייסו את הכוחות הנדרשים לשחרור הצעירה.

לאחר מאמצים אינטנסיביים, הצעירה שוחררה במבצע חשאי ודרמטי והועלתה לטיסה בחזרה לישראל דרך מדינה שלישית תוך שהיא מאובטחת על ידי נציגים ישראלים.