המשטרה עצרה תלמיד תיכון בן 16 מטייבה בחשד שתכנן פיגוע ואף הצטייד בנשק לשם כך. בחדשות 12 נחשף כי הנער נעצר בעקבות מידע מודיעיני של השב"כ.

התברר כי הוא הצטרף לארגון הטרור הג'יהאד האסאלמי ואף תועד מתאמן בירי באקדח וברובה שהשיג כחלק מההכנות לפיגוע. בחקירתו סיפר כי חלם "להיות שהיד".

על פי החשד, המחבל הצעיר תכנן להוציא אל הפועל פיגוע "בטווח הזמן המיידי" לאחר שעבר אימונים במחנה הפליטים נור א-שמס.

בעקבות מידע מודיעיני, שוטרי מחוז המרכז עצרו אותו בביתו. בחיפוש שערכו בבית מצאו השוטרים כלי נשק, מכשירי קשר וראיות נוספות הקושרות אותו לחשדות נגדו.