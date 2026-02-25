חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס תקף היום (רביעי) במליאת הכנסת את מעצר בחורי ישיבות בשל אי-התייצבות לשירות צבאי.

"לקחתם ציבור איכותי, שומר חוק, ציבור שאוהב את המדינה ותורם תרומה אדירה לכלל האוכלוסיות - והפכתם אותו לחברה מצורעת", אמר בן צור לשר המשפטים יריב לוין במסגרת הצעה לסדר.

"טובי בניה נעצרים בעקבות עוון לימוד תורה. נגד מי אתם נלחמים? נגד העם שלכם? את מי אתם עוצרים - בחורי חמד שמעולם לא פגשו משטרה?"

בן צור דחה את הטענה כי מניעי האכיפה הם ביטחוניים, וטען כי מדובר בשיקולים פוליטיים בלבד: "האויב לא הבדיל בינינו במלחמה, אבל יש כאלה שבשביל פוליטיקה קטנה עושים סלקציה בתוך עמנו. אתם לא אוהבי הארץ - אתם אוהבי פוליטיקה".

חבר הכנסת, שכיהן גם כשר העבודה, תקף את המבקרים של הציבור החרדי וטען כי פעל למען חיילי המילואים יותר מאשר אלה הצועקים נגד החברה החרדית בתקשורת: "מה שאני עשיתי למען משרתי המילואים - רוב אלה שצועקים כאן לא עשו. בעצם לא עשיתם כלום, אפילו הטבה אחת לא העברתם עבורם".