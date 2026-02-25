במלאת ארבע שנים למלחמה באוקראינה התקיימה בעיר אודסה פגישה יוצאת דופן: משלחת רשמית ובה הסנאטורים ריצ’רד בלומנטל, שלדון ווייטהאוס, כריס קונס וג’ין שאהין, יחד עם שגרירת ארה"ב באוקראינה ג'ולי דייוויס ושגרירת אוקראינה בארה"ב אולגה סטפניישינה, נועדו לשיחה עם שליח חב"ד הרב אברהם וולף, רבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה.

במהלך הפגישה, הציג הרב וולף את מצבם של הילדים הגדלים תחת חסות רשת 'משפחה אוקראינה'. מדובר ברשת מוסדות חינוך ורווחה שהקימה הקהילה היהודית באודסה לפני למעלה מ-25 שנה, המעניקה מעטפת מלאה של מגורים, תזונה ולימודים למאות יתומים וילדים ממשפחות במצוקה.

מאז פרוץ המלחמה, הפך בית היתומים לקו הגנה הומניטרי קריטי, הקולט ילדים שאיבדו את עולמם בשל הלחימה ומעניק להם מקלט בטוח בתוך הכאוס הלאומי.

הנציגים הביעו התרגשות עמוקה מהדברים ששמעו. "כשאתה שומע על ילד שגדל כאן, שלומד כאן, שחי את ילדותו כאן, בשמחה עם חיוך על הפנים - בזמן שמחוץ לחלון יש מלחמה, והוא הילד רגוע ושליו, חוגג את החגים ומציין יומולדת עם עוגה ובלונים, זה נוגע ללב", אמרה שגרירת ארה"ב באוקראינה, ג'וליה דיוויס.

שגרירת אוקראינה בארה"ב, אולגה סטפניישינה, הוסיפה כי מה שנבנה במקום לאורך השנים, ונמשך גם בתוך המלחמה, מעורר כבוד עמוק.

בסיום הפגישה הסביר הרב וולף כי האחריות על צורכי הילדים, חינוכם ועתידם דורשת משאבים עצומים, וכי התמיכה הבינלאומית היא שמאפשרת את המשך הפעילות. "אנחנו מחפשים שותפים שמבינים מה עומד על הכף", חתם הרב וולף את דבריו.