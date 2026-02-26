כ-1,500 איש התכנסו אמש בבניני האומה בירושלים לאירוע יובל חגיגי לרגל 60 שנות קיומה של ישיבת הר ציון שנוסדה על ידי הרב מרדכי גולדשטיין זצ"ל.

בין המשתתפים: רבני קהילות, אנשי חינוך ומרביצי תורה, לצד בוגרי הישיבה לדורותיהם מהארץ ומחו"ל. קהילות בוגרים נוספות ברחבי העולם השתתפו בו-זמנית במעגל סגור.

במהלך הערב הוצגו תיעודים ומיצגים מתולדות הישיבה ובשיאו בוצעה מחרוזת מוזיקלית שחיתה את ניגוני הישיבה לאורך השנים - בביצוע משותף של בוגרים ותיקים לצד דור ההווה.

בין האורחים הבולטים היו זקן רבני ירושלים הרב אביגדור נבנצל ואורח הכבוד הרב משה הלל הירש, שנשא דברים בעברית ובאנגלית, בירך את תומכי הישיבה והעניק ברכה מיוחדת לראש הישיבה הרב יצחק גולדשטיין.

במעמד הודגש גם מאמץ הישיבה להסדיר את מעמדה המשפטי בהר ציון - ובכלל זה חכירת שטח הישיבה לתקופה של מאה שנה והסרת הערעורים המשפטיים התלויים ועומדים מצד גורמים שונים.