פרוש בנאומו ערוץ הכנסת

ח"כ מאיר פרוש מתח אמש במליאת הכנסת ביקורת נוקבת על חברי האופוזיציה אותם המשיך לכנות "ממשלת הלוזרים" ועל היועצת המשפטית מיארה שלא מפסיקה לקיים דיוני מעקב בסוגיית החרדים.

"לפני יומיים סיפרתי לכם כאן על חברי "ממשלת הלוזרים", לפיד, בנט, ליברמן, ושות'", פתח ח"כ פרוש.

"היום אני רוצה לדבר אתכם על היועצת המשפטית של ממשלת הלוזרים, וזה מתחבר באופן ישיר לנושא הדיון הזה. עו"ד מיארה, שפוטרה על ידי הממשלה הנבחרת, מונתה על ידי בג"ץ ליועצת המשפטית של ממשלת הלוזרים".

"ולמה זה חשוב? כי אנו דנים פה היום לבקשת ח"כ הרב משה אבוטבול ב"היעדר אכיפה אפקטיבית נגד פגיעות כלי רכב חשמליים קלים". המילים "אכיפה אפקטיבית" הם מילים חשובות, ואת זה חושבת גם מיארה. איך אני יודע? כי היא לא מפסיקה לדבר על "אכיפה אפקטיבית".

"איזה "אכיפה אפקטיבית"? נגד בני הישיבות כמובן. על זה יש דיונים רבי משתתפים, מכתבים דחופים, ואיומים בתשובות לבג"ץ נגד הממשלה. על זה יש "אכיפה אפקטיבית", שכמובן לא מביאה תוצאות, אבל זה כבר נושא לדיון אחר".

בדבריו חידד: "על מה אין "אכיפה אפקטיבית"? אין אכיפה אפקטיבית נגד הפשיעה במגזר הערבי שגורם לנרצחים כמעט מידי יום, אין אכיפה אפקטיבית על פשע הרוגלות - שם יש טיוח אפקטיבי, ואין אפילו אכיפה אפקטיבית נגד פגיעות קורקינטים ואופניים חשמליים".

"אז עו"ד מיארה לא רואה צורך לכנס דיונים, לשלוח מכתבים, לאיים בבג"ץ - אז יש שקט דממה. אז מה אם אנשים נהרגים מהפשיעה? אז מה עם אנשים נפצעים מקורקינטים ואופניים חשמליים? זה לא מעניין אותה".

"את חברי ממשלת הלוזרים ויועציהם מעניין, בראש ובראשונה רק דבר אחד - הסתה ורדיפת לומדי התורה. לוזרים, נמאסתם", דברי ח"כ פרוש בנאומו.