במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת תשלום למחבלים ולבני משפחותיהם, כך פורסם ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, בדיון הקבינט האחרון נחשף, כי מתוך הכספים שהועברו על ידי הרשות הפלסטינית, 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא, ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שמתו כשביצעו פיגועים. מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו "מענק מיוחד" מהרשות הפלסטינית.

השרה אורית סטרוק אמרה לראש הממשלה בדיון: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה - נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".

בכירי מערכת הביטחון ציינו כי בתקופה האחרונה קוצצו משכורות של עובדים ברשות הפלסטינית, כולל מורים, רופאים ואחיות כדי שהעברת הכספים למחבלים לא תיפגע. המהלך יצר מצב לפיו בעוד השכר הממוצע ברשות הפלסטינית עומד על כ-3,000 שקלים - המחבלים מקבלים סכומים גבוהים בהרבה המגיעים עד ל-12 אלף שקלים בחודש.

בחודשים האחרונים שר החוץ גדעון סער מעלה בשיחותיו עם בכירים מהמדינות השונות, כולל באו"ם בשבוע שעבר, את העובדה שהרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם כספים למחבלים, למרות הצהרותיה שהפיסקה לעשות זאת.

בשנת 2018 חוקק חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל. עד כה הוקפאו במסגרתו כ-4 מיליארד שקלים.