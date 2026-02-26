מזה שלושים שנה, מאז פסק דין אליס מילר, בג"ץ מאלץ את צה"ל ליישם שוויון מגדרי, שוויון מהותי, בדרך של שילוב נשים בכל יחידה צבאית ובכל מצב. במשך כל הזמן הזה צה"ל גרר רגליים בניסיון לשנות את מה שנתפס בעיניו כגזירה שתשפיע לרעה על יכולת הלחימה של צה"ל.

לצבא תפקיד מרכזי אחד שהוא גם ערך עליון - הבטחת קיום המפעל הציוני על ידי הכרעת האויב שמטרתו אחת - החרבת המפעל הציוני. צה"ל מגייס בגיוס חובה, בכפיה על פי חוק, אזרחים בעלי אמונות וערכים שונים. זאת סיבה אחת לכך שהחוק לא הסמיך את מפקדי הצבא לכפות ערכים, ועוד כאלה שמנוגדים לרוח מגילת העצמאות. הצבא יוצר שותפות גורל למען מטרה אחת בלבד - ניצחון בשדה הקרב. שותפות זאת בלבד היא שמאפשרת לקבוצות בעלות אמונות וערכים שונים לפעול במשותף בלי לוותר על ערכיהם ואמונתם.

ברור לפיכך שצה"ל מחויב לשמור על כללים שאינם סותרים את ערכיהם של קבוצות מפתח בחברה הישראלית. ערבוב חיילות וחיילים ביחידות הלוחמות מפר את כלל המפתח משתי סיבות: הוא סותר ללא צורך ערכי יסוד של חלק גדול ומשמעותי של המתגייסים והוא פוגע בכשירות היחידות הלוחמות. הפרת הכלל הזה סותרת את ייעודו ושליחותו של צה"ל, שהוא ואין אחר - הבטחת קיומו של המפעל הציוני.

שני פיילוטים של צה"ל שהראו ששוויון מגדרי לא שווה את מחיר הפגיעה ביכולת הלחימה של צה"ל ולא פחות חשוב, לא שווה את המחיר שלוחמות ישלמו בבריאותן ובכבודן לא שכנעו את בג"ץ, שממשיך לדרוש מצה"ל למצוא את הדרך לשלב נשים בטנקים תחילה. בצר לו בודק עכשיו צה"ל את האפשרות של הקמת פלוגות טנקים לנשים בלבד, וזאת למרות הממצאים של הפיילוטים, שהראו באופן חד משמעי שנשים מתקשות במגוון של פעולות שדורשות כוח פיזי רב כמו טעינת פגזים, חילוץ פצועים ותיקון זחל.

תצהיר הרמטכ"ל שהוגש לבג"ץ ב- 21.9.2023 ,שמראה מה העסיק את צה"ל לפני השבעה באוקטובר, מתמקד בהבדלים שבין שילוב נשים בשריון להגנת גבולות לבין שילובן במערך השריון המתמרן. הרמטכ"ל אומר בין היתר של"תמרון קרקעי ארוך טווח ... תחת אש" נדרשות כשירויות פיזיולוגיות ואחרות ש"שונות משמעותית" ממה שנדרש כדי להגן על הגבול.

הרמטכ"ל הדגיש באותו תצהיר ש"הלחימה בשריון המתמרן מתאפיינת בסוגיות מבצעיות מורכבות, כגון חילופים בקרב צוות הטנק ובין צוותי טנקים בעת לחימה; חילוץ פצועים תחת אש מתוך הטנק; ביצוע טיפולים המצריכים מאמצים עצימים (כגון, פריסת זחל) בתנאי איום מבצעי המחייב פעולה מידית; פריקה מטנקים ולחימת חיל רגלים בעת הצורך". התצהיר שהיה אמור להבהיר לבג"ץ שנשים ביחידות המתמרנות לא רק שאינן תורמות למאמץ המלחמתי, הן פוגעות בו, כמובן שלא מתוך רצון לפגוע, לא שינה את דעת השופטים.

ההתעקשות על שילובן של נשים בשריון המתמרן חושפת אמת מרה - בג"ץ ותומכיו בעניין הזה סבורים ששוויון מגדרי חשוב יותר מבריאותן וכבודן של נשים, חשוב יותר מיכולת הלחימה של צה"ל.

אין מנוס לפיכך מן המסקנה החמורה שבשם השוויון המגדרי בג"ץ פוגע ביודעין בביטחונה של מדינת ישראל; זאת גם לנוכח מלחמת חרבות ברזל שהוכיחה מעל לכל ספק שחיילים שומרי מצוות הם כח מרכזי ביחידות קו הדם, ולכן פגיעה בערכים שלהם היא פגיעה בתפקידו וייעודו של צה"ל .

הכותבים הם חברי חוג הפרופסורים לחוסן לאומי