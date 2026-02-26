הרב שמואל אליהו: מה אמר ישעיהו על ביקור מודי בישראל? באדיבות המצלם

ישעיהו צדק. הוא אמר "תַּחַת הֱיוֹתֵךְ עֲזוּבָה וּשְׂנוּאָה וְשַׂמְתִּיךְ לִגְאוֹן עוֹלָם מְשׂוֹשׂ דּוֹר וָדוֹר".

פעם כולם שנאו אותנו, עזבו אותנו, אף אחד לא עזר לנו. כולנו זוכרים בשואה אף אחד לא נתן כתף להציל אותנו, ועכשיו העולם כולו מבין. בא מודי, ההודי הזה, מדינה עם מיליארד נקודה שלוש תושבים, אומר החוכמה שלכם היא תציל את הודו. היא תעזור לטהר את המים של הודו, היא תעזור לחקלאות של הודו, שיהיה לנו מה לאכול. החוכמה שאלוקים נתן לכם, היא תביא ברכה לעולם.

אז ישעיהו אמר הנה, אנחנו רואים את זה בעינינו. איך הוא עומד בכנסת ישראל וצועק עם ישראל חי! כמעט לא כל כך הצליח לומר את המילים, אבל זה בסדר, הבנו אותו. רואים את האהבה שלו לישראל, את ההערצה שלו לישראל, והוא לא היחידי.

גם גרמניה. כן, גרמניה. גרמניה אשר קיבלה מישראל צוללת, כי הטכנולוגיה הגרמנית האירופאית לא הצליחה לייצר את מה שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוכמה, בינה ודעת לייצר. באיזה דור נפלא אנחנו חיים! איזו תקופה נפלאה! וזו רק ההתחלה. בעזרת השם יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.