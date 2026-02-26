זעם כבד בקרב משפחות שכולות בעקבות הדיווחים על כוונתו של ראש השב"כ, רונן בר, להקים "בית ספר למנהיגות פוליטית" בשיתוף אוניברסיטת רייכמן

איציק בונצל, אביו של עמית ז"ל שנפל בקרבות ברצועה, שיגר מכתב פתוח וחריף לבר, בו הוא מאשים אותו ישירות באחריות למחדל ה-7 באוקטובר ויוצא נגד הניסיון שלו להפוך לדמות חינוכית.

במכתב, משחזר בונצל מפגש קודם עם בר. "ישבתי אצלך בלשכה כשעוד ניסית למכור לי במילים יפות ש'לקחת אחריות'. כבר אז הבנתי שאין לך אלוהים. הבנתי שאתה לא רואה דם, אתה רואה רק את המשרה הבאה, את הדרך המלוכלכת לנקות לעצמך את המצפון על חשבון הקברים של הילדים שלנו".

לדבריו "בזמן שאנחנו נמקים בבתי העלמין, אתה כבר בונה לעצמך את ה'אקזיט' הבא. בזמן שדם בנינו עדיין רותח באדמה, אתה מעז בעזות מצח שטנית להקים בית ספר למנהיגות פוליטית. אתה, שהפקרת אומה שלמה לטבח, לאונס ולחורבן - מעז לחנך?".

הוא ממשיך ותוהה אילו ערכים יונחלו באותו מוסד: "איזו תורה תרביץ בהם? איך לישון בשמירה כשהאויב על הגדרות? איך להפוך דם של גיבורים למקפצה לקריירה?".

האב השכול מסיים באזהרה כי לא יאפשר לזכר הנופלים להישכח או להפוך לכלי פוליטי: "אנחנו לא נשתוק. לא ניתן למכסות המילים שלך להפוך את האסון שלנו ל'תכנית לימודים'. כל עוד אני חי, אני אהיה שם כדי להזכיר לכל סטודנט ולכל מוסד שייתן לך במה: המורה הזה הוא האיש שהפקיר אלפי יהודים למות".