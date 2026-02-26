פרשה ביטחונית חדשה: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (חמישי) כתב אישום נגד איש שב"כ בכיר בחשד שפעל בתמורה למיליוני שקלים במסגרת פרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה.

הכתב אבישי גרינצייג פרסם ב-i24news כי באמתחתו של השב"כ נמצא סכום של שישה מיליון שקלים וחצי.

בשבוע שעבר דווח כי מערכת הביטחון נמצאת בעיצומה של בדיקת חשד לפרשת הברחות חדשה בעלת השלכות מדיניות וביטחוניות רגישות.

על פי הדיווח, מערכת הביטחון בוחנת חשד שלפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת, המטפלת בענייני שיקום עזה, כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה.

החשד הנבדק מצביע על שיתוף פעולה בין עבריינים ישראלים לבין גורמים זרים במפקדה האמריקאית, כאשר המטרה היא הברחת סחורה לעזה תוך גריפת רווחים כספיים משמעותיים.

הפרשה מגיעה כחודש לאחר הגשת כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 בני אדם בהברחת סחורה בשווי 3.9 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום באותה פרשה, הוברחו לרצועה קרטונים של סיגריות, מכשירי אייפון, מצברים, כבלי תקשורת וחלקי חילוף לרכב.