על החיבור המתהדק בין הדור הצעיר ללימוד התורה מספר הרב יוני סמואל, ראש מנהל החמ"ד, באירוע הארצי לסיום מסכת מגילה של מיזם הסוגיה היומית של החמ"ד.

מעל בימת האירוע נשא הרב סמואל דברים על הדור המיוחד, דור של צימאון גדול לתורה, כפי שניתן להיווכח בקריאה של התלמידים לעוד ועוד תורה במגוון אפיקי לימוד, רמב"ם, משנה, גמרא ועוד. "לא יאמן כמה התופעה גדלה, עד כמה אתם בוחרים בתורה ובעשיית מצוות", אמר לכשלושת אלפים באי הכנס מעשרות מוסדות חינוך.

"מרגש להיות כאן זו השנה השנייה", אומר הרב סמואל בעמדת השידור של ערוץ 7 ומדגיש את ערכו של הלימוד המגיע מבחירה חופשית של התלמידים ומפיק חום של לימוד, ועל כך הוא מוסיף את חום משפחותיהם של התלמידים וחומם של המורים שנהרגו במלחמה האחרונה והאירוע כולו התקיים לזכרם, מורים שרוחם מדליקה מחדש את הרצון ללמוד ולהתחבר לעולמה של תורה.

"אנחנו מרגישים את 'והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא המים כי אם לשמוע את דברי השם'. זה מרגש מאוד ונותן הרבה עוצמות", אומר הרב סמואל ומציין את הדגש ששם החמ"ד על החיבור בין דמותם של החללים לתחומי התורה, החסד, ההתיישבות ותחומים רבים נוספים שמתרוממים ומתחזקים בזכותם. מתוך גישה זו מתווספים ומקודמים עוד ועוד מיזמים של תורה יחד עם משפחות החללים. "אני מקווה ואנחנו מרגישים שזה נותן גם להם כוח. זה נותן הרבה מאוד כוח לתלמידים שלנו, למורים שלנו ולעם ישראל".

"במוסדות החמ"ד לימוד הגמרא הוא חלק מהלימוד הנלמד לפי הכללים ומהווה אתגר שאנחנו עסוקים בו מאוד, אבל הרצון של התלמידים ללמוד מבחירה מעבר לתכנית הלימודים הוא רצון מרשים וגורם לנו לחשוב על המשמעויות. יש כאן רצון גדול מאוד ללמוד את מה שלא במסגרת, וצריך לראות איך מפתחים את זה וגורמים לתלמידים לגעת בנקודות חשובות בלימוד, והרבה מכך מתוך בחירה".

מוסיף הרב סמואל ומציין כי "המלחמה גרמה לנו, לתלמידים, למורים ובעיקר למי שאחראי על המערכת, להבין שיש לנו דור ענק, דור שלא מוכן לקבל דברים קטנים. הוא רוצה דברים גדולים, הוא רוצה גודל בכל דבר, גם בלימוד תורה, ואת הגודל הזה אנחנו צריכים להעניק לו, לאפשר לו ובעזרת השם לגדול יחד איתו אל הקומות הבאות".