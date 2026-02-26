17 חיילים נפגעו הבוקר (חמישי) בהתהפכות אוטובוס על צידו בצד הדרך בכביש 40, בין מצפה רמון לשדמה, ליד אנדרטת רמת אליעזר.

מתוכם נהג האוטובוס ונוסע אחד נפצעו באורח בינוני, והיתר באורח קל. באוטובוס היו כ-50 חיילים.

מצה"ל נמסר "לפני זמן קצר, אוטובוס אזרחי שהסיע חיילי צה"ל בדרום הארץ התהפך. כתוצאה מכך, חייל צה"ל נפצע באורח בינוני ומספר חיילים נוספים נפצעו באורח קל. החיילים קיבלו טיפול רפואי בנקודה מכוחות מד"א וחלקם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. באירוע נוסף בדרום הארץ, אירעה תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב אזרחי, מספר חיילים נפצעו באורח קל ופונו גם הם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחות החיילים עודכנו. נסיבות האירועים יבדקו על ידי הגורמים הרלוונטים בצה"ל".

חובש בכיר במד"א אלכס בוהדנה ופרמדיק מד"א אלון אינסוא, סיפרו "הגענו מהר מאוד למקום וראינו אוטובוס מלא בנוסעים הפוך על צידו. הנוסעים התחילו לחלץ את עצמם מהחלון שבגג האוטובוס ומחלונות האוטובוס. הפרמדיק ואני שברנו את החלונות הקדמיים והאחוריים של האוטובוס וסייענו בחילוץ הנוסעים ווידאנו שלא שאף אחד לא נלכד מתחת לאוטובוס. התחלנו למיין את הנפגעים. מתוך 50 הנוסעים 21 נזקקו לטיפול רפואי, בהם: נהג האוטובוס, גבר כבן 35 ונוסע, צעיר כבן 20 שהיו בהכרה מלאה ומצבם מוגדר בינוני הענקנו להם טיפול רפואי והעלנו אותם למסוק מד"א שנחת בסמוך. 19 מנוסעי האוטובוס, כולם צעירים כבני 20 היו בהכרה מלאה והתהלכו במקום, הם סבלו חבלות קלות ומכות יבשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ועזרה ראשונה במקום ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א להמשך טיפול ובדיקות בבית החולים סורוקה".

התאונה סמוך לנבטים צילום: דוברות מד"א

מעט קודם לכן נפצעו 11 בני אדם בתאונה בין אוטובוס לרכב בכביש 25, ליד נבטים. צעירה בת 29 נפצעה בתאונה באורח בינוני, וכל השאר באורח קל. גם בתאונה זו כאמור, היו מעורבים חיילים.

בעקבות התאונה שמדרום למצפה רמון נחסם כביש 40 לתנועת רכבים בשני הכיוונים. כוחות של המשטרה הגיעו לזירה, וכן לאזור התאונה בכביש 25.