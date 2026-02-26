העיתונאי והפרשן נדב אייל הגיב בזעם לדברים שאמר עורך העיתון "מקור ראשון" קלמן ליבסקינד נגד התקשורת הישראלית בפודקאסט ברשת All-in בהגשת נדב פרי.

"יש גבול לבכיינות. התשובה לשאלה המתבכיינת הזו היא כן- ממש ולגמרי. התמיכה בביבי מורגשת בתרבות ובתקשורת בישראל, באולפנים, בגדול, ובעמדות בכירות".

אייל בחר לתקוף את ליבסקינד באופן אישי והוסיף: "מדובר באדם שיורק על העיתונות בישראל ולא רוצה לצרוך דבר ממנה (תקשיבו לריאיון), משתכר ממנה בנדיבות, ומבקש מכולם לדמיין שהשנה היא 1976 ובגין באופוזיציה".

"מה שהרסני בתודעה הכוזבת הזו שזה לעולם לא ייגמר", הוסיף אייל, "לא משנה כמה הימין יהיה בשלטון, מה יהיו הטריקים של המשטר כדי שערוצי השידור שלו יקבלו הנחות, איזה עיתונים יהיו פה, מי ירכיב ממשלה - הוא ימשיך לטעון למזימה אפלה ולהתאונן שמתנכלים לו ושונאים אותו, בדיוק כמו קונספירטורים שמשוכנעים שאנשי לטאה מנהלים את נאס"א".

אייל חתם את הדברים בנימה מזלזלת: "בלי מהפכת תרבות עם טיהורים, הלקאות פומביות, מחנות מעצר ואבט"ש כעבודת כפייה, הליבסקינדים למיניהם לא ינוחו. שזו דרך אחרת עבורם לומר: תעופו מפה."

בפודקאסט בהגשת נדב פרי, מתח ליבסקינד ביקורת קשה על התנהלות התקשורת הישראלית. "עברנו כמה מערכות בחירות, והציבור הישראלי, שאני מציע לכבד אותו, אמר, אותו (את נתניהו) אנחנו רוצים", אמר ליבסקינד.

"בוא נכבד את זה", הוא המשיך, "אחד מכל ארבעה אזרחים בישראל הצביע לו. האם אתה רואה את האנשים האלה באולפני הטלוויזיה? בפרשנויות? זה נראה לך נורמלי? אחד מכל ארבעה האנשים שאנחנו תופסים ברחוב הצביע לנתניהו. לא לממשלה - לנתניהו עצמו".

"מי שמתווך לנו את המציאות, הם אנשים שהם באופסייד לציבור", קבע ליבסקינד ואמר לפרי, "זה לא נורמלי. על זה אני מצפה ממך להזדעק".