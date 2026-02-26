שבוע עבר מאז התרחשה מהומה במשחק הכדורגל במסגרת ליגת האלופות בין ריאל מדריד הספרדית לבנפיקה הפורטוגלית.

היה זה כאשר שחקנה של ריאל, ויניסיוס טען כי ג'אנלוקה פרסטיאני מבנפיקה כינה אותו בקריאת גנאי, "קוף", במהלך המשחק במה שגרם לשחקני ריאל לעצור את המשחק ולאיים בירידה לחדרי ההלבשה ולפיצוץ המשחק.

אמש, במשחק הגומלין בין השתיים שהתקיים באצטדיונה הביתי של ריאל, אצטדיון 'סנטיאגו ברנבאו' שבמדריד, נתלה שלט ענק באצטדיון שקרא "לא לגזענות" במה שהוא חלק מקמפיין של ריאל נגד התנהגויות פסולות אלו.

אך דווקא מקרב אוהדי ריאל יש מי שפועל בצורה גזענית ואנטישמית לא פחות.

עוד קודם לשריקת הפתיחה במשחק אמש, תועד על ידי מצלמות הטלוויזיה, אוהד ריאל ביציע העידוד של קבוצתו, כשהוא מצדיע במועל יד. בעקבות התיעוד שפורסם בזמן אמת, פעלו אנשי האבטחה של המועדון במהירות כשאיתרו את האוהד, זיהו אותו והרחיקו אותו באופן מיידי מהאצטדיון, עוד לפני שריקת הפתיחה.

במועדון הספרדי הודיעו כי נפתח נגד האוהד הליך משמעתי מיידי במטרה לקבוע את הסנקציות המתאימות בהתאם לתקנון הפנימי של המועדון, כאשר ריאל הדגישה בהודעתה כי היא מגנה בתוקף כל ביטוי של שנאה, גזענות או אלימות, והבליטה את מחויבותה לערכי הכבוד, הדו-קיום והספורטיביות.

עוד נמסר על ידי קבוצת הפאר הספרדית, כי המועדון ישתף פעולה עם הרשויות המוסמכות ככל שיידרש, וינקוט צעדים נוספים במידת הצורך כדי להבטיח שהתנהגויות מסוג זה לא יקבלו מקום באצטדיון.