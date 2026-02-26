אחד הדברים החשובים ביותר כדי לשמור על עירוב כשר לאורך זמן הוא שימוש בציוד תיקני, ופרקטי לתיקון.

מניסיון מכון "עירוב כהלכה", עירוב המשתמש בציוד לא תיקני יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשמר אותו בכשרותו, ובנוסף הרב או הבודק יצטרכו לעבוד קשה מאוד כדי להתמודד עם התקלות, מצד שני עירוב המשתמש בציוד תקני מפחית את כמות התקלות ב 90% ומקצר את זמן הבדיקה והתיקונים ביותר מ 70%.

ציוד תקני, כולל עמוד, ראש עמוד, חוט, סרט סימון - וסט ציוד לבודק העירוב.

כיוון שרוב הציוד לא נמכר בחנויות מכון עירוב כהלכה ריכז את כל הציוד למקום אחד, בחנות ניתן למצוא במקום אחד את כל מה שנדרש לעירוב כשר, ועמיד לאורך זמן.

בחנות תמצאו פתרונות שנבנו במיוחד לצרכים ההלכתיים והמעשיים של עירובין:

עמודים תקניים לעירוב - חזקים, יציבים, מותאמים לגובה הנדרש ולהתקנה מקצועית.

לחיים ייעודיות - במידות ובהתאמה מדויקת לצורת הפתח.

חוט מומלץ לעירוב - עמיד בתנאי חוץ, נמתח היטב פרקטי לנשיאה ושימוש בשטח.

מקלות טלסקופיים ייעודיים לעירוב - לתיקון והתקנות חוטים בגובה בצורה בטוחה.

כוונת עירוב מקצועית - לכיוון לחי מתחת לחוטי חשמל.

אביזרי חיבור, מחברים ייעודיים, תושבות ופתרונות משלימים - הכל במקום אחד.

הייחוד שלנו, אינו רק בהנגשה של הציוד, אלא בהבנה עמוקה של האחריות ההלכתית המוטלת על העוסקים בתחום. אנו עובדים בשיתוף עם רבנים, מועצות דתיות ואנשי מקצוע, ומקפידים שכל מוצר יתאים לדרישות ההלכה וליישום פרקטי בשטח

עירוב שאינו מבוסס על ציוד תקני ומותאם - עלול חלילה להיפסל. והשימוש בציוד תקני אינו בונוס אלא צינור חמצן של עירוב תקין - אם אתם אחראים על עירוב, מקימים עירוב חדש או משדרגים קיים אתם מוזמנים להיכנס לאתר המכון, להכיר את הציוד וליצור קשר עם צוות המכון שזמין במעטפת תמיכה רחבה לכל הנדרש כדי שהעירוב שלכם יהיה כשר ובנוי כהלכה.

בחנות של אתר המכון, תמצאו גם מידע רב על הציוד הנדרש, והדרכה לשימוש בציוד.

לפרטים ורכישה