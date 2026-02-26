התקשורת הרשמית של איראן פרסמה ביממה האחרונה סרטון תעמולה בעברית, ובו מביעים יהודי איראן תמיכה במשטר ובמנהיג העליון עלי חמינאי.

הסרטון מתעד את השתתפות הקהילה היהודית בצעדת יום המהפכה, שנערכה לפני כשבועיים.

בין הנראים בתיעוד: הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני והמוכר כמתנגד חריף של ישראל, לצד חכם חמאמי לזר, רופא ורב בקהילה.

שמח אמר בסרטון כי "נוכחותינו בצעדות כאלה היא מכה חזקה לאויבי איראן ובמיוחד לאמריקה", והוסיף כי "העם האיראני יד ביד יכול, באמצעות אחדותו, להביס את הכוחות החזקים ביותר בעולם."

גם חמאמי לזר השתתף בצעדה ודיבר נגד ישראל וארה"ב. לדבריו, המיעוטים הדתיים באיראן, לרבות היהודים, עמדו תמיד לצד העם האיראני - לפני המהפכה, במהלכה ואחריה. "אם תתרחש מתקפה, טיל או פצצה לא יבחינו בין בית מוסלמי, יהודי או נוצרי - האויב הוא אויב של כולנו", אמר.

משתתף נוסף מהקהילה היהודית הוסיף: "אנחנו יהודי איראן תמיד תמכנו בממשלת הרפובליקה האסלאמית, ועכשיו בזמן היסטורי זה אנו תומכים בממשלה ובמנהיג המהפכה".

יצוין כי הקהילה היהודית באיראן, המונה כיום כ-10,000 איש, היא הגדולה במדינות המוסלמיות במזרח התיכון. מבקרים רבים מציינים כי הבעות תמיכה מסוג זה מצד מיעוטים במשטרים אוטוריטריים אינן בהכרח מייצגות את עמדותיהם האמיתיות.