הרב יוסף ויצן סיפר בעמדת השידור של ערוץ 7 באירוע הסיום של מיזם הסוגיה היומית של החמ"ד על התרגשותו מול קהל התלמידים השותפים להנצחת בנו, ישראל עמיחי הי"ד.

האירוע התקיים כחלק מפעילות המיזם, המביא תלמידים לסיום מסכת מגילה לקראת פורים.

בדבריו אמר הרב ויצן, "זה אירוע מיוחד בשבילנו. עמיחי בחייו היה מחנך, היו לו תלמידים שאף פעם לא גמרו מסכת ולפני פורים לקח אתגר ועשה סיום עם תלמידים שאף פעם בחייהם לא סיימו מסכת בגמרא. עמיחי הסתלק, אבל הוא לא באמת הסתלק אלא רק התרחק מאיתנו. הוא דוחף אותנו והיום אנחנו עושים אירוע של אלפי תלמידים שעושים את מה שהוא עשה עם עשרה או עשרים התלמידים שהיו לו".

על המיזם המתקיים לקראת חג הפורים הוסיף, "זה להיכנס לפורים עם אווירה אחרת לגמרי", אומר הרב ויצן ומספר, "הרבה מנהלים סיפרו לי, בשנים שעברו לא ידעו מה לעשות, היה השתוללויות, לא היה לאיפה לקחת את כל העוצמות של הנוער, ופרויקט מהסוג הזה מביא את את התלמידים להגיע לפורים בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר ערכית וישראלית".

עוד אמר, "האירוע הזה מיוחד. במסגרת העמותה של הסוגיה היומית אנחנו משתדלים להאהיב על התלמידים את המפגש עם הוויות הביי ורבא, עם לימוד הגמרא. זה נראה איזה משהו ישן מלפני אלפי שנים, אבל הנה תלמידים שחיים בעידן המודרני, נפגשים עם בית המדרש, עם השפה הארמית, עם המחשבות של האמוראים ומרגישים כמה זה רלוונטי לחיים שלהם. הדבר הזה מלמד על הניצחיות של התורה, על הכוח של התורה".