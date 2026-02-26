מחירי הדלק הנמצאים בפיקוח יעלו בחצות, בין שבת ליום ראשון (28.2.2026-1.3.2026).

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.02 שקלים לליטר, עלייה של 14 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.95 ש"ח לליטר, עלייה של 12 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

ממינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "המתיחות הביטחונית והגיאופוליטית הובילה לעלייה במחיר הבנזין הבינלאומי, בשיעור מצטבר של 7.06% לעומת העדכון הקודם. בנוסף, העדכון משקף עלייה של כ־0.3% בשער החליפין".