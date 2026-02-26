פרסום חדש חושף את הרחבת יכולות ההגנה האווירית של ארה"ב במזרח התיכון, לאחר שצילומי לוויין מאת חברת MizarVision אישרו את הגעת 11 מטוסי F-22 לבסיס חיל האוויר בעובדה.

פריסת המטוסים היא חלק מההיערכות האמריקנית באזור, שנועדה לחזק את כוחות ארה"ב ולספק יכולות חדשות לישראל, במיוחד לאחר המערכה מול איראן ביוני אשתקד.

המהלך, אשר מתבצע בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הישראלי, כולל גם פריסת סוללות הגנה אווירית. צילומי הלוויין חושפים את מטוסי החמקן F-22, כלי טיס שלא מוצבים באופן תדיר מחוץ לגבולות ארה"ב.

בנוסף, במהלך השבוע האחרון נרשמה הגעת מטוסי תובלה ומטוסי תדלוק, אשר מספקים את התשתית הלוגיסטית לטייסת הקרב המיוחדת.

בהתאם לדיונים עם גורמים בצה"ל ובפיקוד מרכז האמריקני, הגעת טייסת ה-F-22, בשילוב עם מערך הגנה אווירית מתקדם, מספקת לישראל יכולת להתמודדות עם איומים מיידיים, במטרה להבטיח שליטה בתנאי לחימה משתנים.