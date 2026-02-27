בין אורחי הכבוד של אירוע סיום מסכת מגילה במיזם הסוגיה היומית של החמ"ד היה גם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, שהלהיב בדבריו את אלפי התלמידים שהשתתפו באירוע ועודד אותם לסיים עוד ועוד מסכתות.

בעמדת השידור של ערוץ 7 מספר הרב אליהו כי העת האחרונה מתאפיינת בסיומי מסכתות רבים. הסיום שהתקיים בבנייני האומה במעמד אלפי תלמידים הוא אמנם אולי הגדול מכולם בתקופה זו, אך עוד ועוד ישיבות וקהילות מזמינות את הרב להשתתף בחגיגות סיומי מסכתות.

"כל מי ששומע על האירוע הזה חייב לומר לעצמו, גם אני יכול לסיים את מסכת מגילה, גם אני יכול לסיים מסכת שבת, ברכות אות תענית", אומר הרב בהתייחס למיזם החמ"ד 'הסוגיה היומית' ומוסיף: "כל אחד מאיתנו שרוצה לחזק את עם ישראל, יעשה סיום".

בפני התלמידים הדגיש הרב אליהו את התעצומות שממלאות את לומדי התורה ככל שהם מרחיבים את לימוד התורה ומתוך כך מתגבר בהם הרצון ללמוד עוד ועוד. בברכתו למשתתפי המיזם איחל סיומי מסכתות רבות נוספות ובהמשך גם סיומי תלמודים, הבבלי והירושלמי, שולחן ערוך ועוד ומתוך כך "תזכו להיות מורי הוראה בישראל".