חברי האופוזיציה יוצאים מהמליאה, ח"כים לשעבר נכנסים במקומם ערוץ הכנסת

השר לשעבר חיים רמון חושב שהאופוזיציה הרחיקה לכת בהחרמת חלקים נרחבים מהדיון החגיגי בכנסת עם ראש ממשלת הודו.

"זה היה מחזה מביש, פשוט ללכת עד הקצה ולא לנסות למנוע את זה, היו עשרות דרכים למנוע את זה, מישהו היה צריך לוותר. מי שצריך לוותר בדרך כלל זה מי שהכוח בידיו, השלטון בידיו, ויש לו את הכול. לצערי, יו"ר הכנסת יכול היה לבוא ולהגיד אני מוחל על עמדתי", אמר רמון בראיון ל-103FM.

לדבריו "אמיר אוחנה היה צריך לבוא ולהגיד 'שאני לא מכיר בכך שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הוא הנשיא של בית המשפט העליון אבל בנסיבות האלה ובאופן חד פעמי אני בא ומזמין אותו' כדי שהמחזה המביש לעיני מעצמת על, באמת מעצמת על עם יחסים אדירים, שתהיה קצת ראייה יותר רחבה. נניח שזו עמדתו של אוחנה בנושא הזה הוא יכול היה לבוא ולומר את הדבר הזה כדי למנוע פגיעה. הסמכות של יו"ר הכנסת היא סמכות בסדר גודל של אפיפיור מבחינה חוקית".

הוא שב ותקף את האופוזיציה בכלל ואת העומד בראשה בפרט. "מישהו היה צריך להיות המבוגר האחראי. גם לפיד היה יכול לעשות יותר. הוא היה יכול להגיד 'למרות שאני חושב שזו שערורייה, אני בנסיבות העניין כדי למנוע ביזוי של ראש ממשלת הודו אני מוחל על עמדתי באופן חד פעמי'. האחריות היא בעיקר על מי שיש לו את הכוח".