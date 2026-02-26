צפו: הניצחון של אהבת ה' גורדון הפך לשיעור באמונה צילום: באדיבות המצלם

לוחם ה-MMA אהבת השם גורדון הגיע אמש (רביעי) לשיעורו השבועי של הרב דוד פריוף ברמת גן, כדי להודות לקב"ה על הניצחון בקרב נגד יריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו. עם נחיתתו בנתב"ג, מוקף במאות מעריצים וכתבים, שמר גורדון על צניעות וייחס את הצלחתו לאמונה: "אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום".

במהלך השיעור העניק הרב פריוף פרשנות משלו לקרב המהיר: "הבן אדם נכנס לזירה. המכה הראשונה, הכי פשוטה בעולם שלחה אותו למטה. זה מראה לך שבורא עולם נכנס איתו לזירה".

מול אולם מלא במאות צעירים הצמאים למילות אמונה, נראה הלוחם הקשוח אחרת לגמרי. גורדון נעמד בהתרגשות ובירך את ברכת "הגומל" ואמר "מזמור לתודה" ו"נשמת כל חי".

כשנשאל על ידי הרב כיצד שמר על קור רוח בזירה מול האיומים והלחץ, חשף גורדון את המנוע הפנימי שלו: "זה לנתק הכל, להיות אתה ואלוהים ולהתפלל ולהאמין. כל פעם שהרגשתי לחץ, דברים עולים, ישר, תפילות, מוציא תהילים, קורא תהילים. זה ליווה אותי כל הדרך עד הניצחון".

​הרב פריוף הוסיף כי גורדון מייצג מודל של "קידוש השם" מודרני. "הוא לא גדל בישיבה, הוא גדל בזירה, והוא אומר לכם - בזמן שכולם מסתכלים עליך ורוצים שתנצח, הדרך היחידה היא להיות אתה מול אלוקים ולהאמין".

הוא העניק לגורדון סידור תפילה מיוחד עליו נחרט שמו עם הקדשה אישית. גורדון חתם את דבריו במסר לצעירים: "אל תיתנו למחשבות או לפחדים להסיח את דעתכם; ברגע שאתם מחוברים לבורא בלב, שום דבר אחר לא יכול להשפיע עליכם".