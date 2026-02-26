בהשקעה של כ-800 מיליון שקלים ועל שטח של כ-100 דונם, הושק היום (חמישי) פרוייקט 'וינגייט דרום'.

הפרוייקט הינו חלק ממהפיכת הספורט של השר מיקי זוהר, כאשר המטרה היא לייצר שיוויון הזדמנויות בספורט ההישגי.

המכון החדש הושק היום בטקס חגיגי בפארק נחל באר שבע במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ', יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג, מנכ"ל מכון וינגייט גיא אטיאס, מנכ"ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן ומורן מסיקה ראש מנהל הספורט ועוד.

שלוחת וינגייט דרום, שתוקם בהשקעה של כ-800 מיליון שקלים ותשתרע על שטח של כ-100 דונם, נועדה לאפשר לספורטאים ממטרופולין הדרום להתאמן ברמה הגבוהה ביותר מבלי לנסוע למרחקים ארוכים.

השלוחה תכלול תשתיות אימון מהמתקדמות ביותר, מרכז לרפואת ספורט ומחקר, בית ספר לאומי להכשרת מאמנים בספורט ואקדמיה לספורטאים המובילים בדרום.

הקמת וינגייט דרום מהווה נדבך מרכזי בתפיסת עולם שמוביל משרד התרבות והספורט בהתאם לחזונו של השר מיקי זוהר: הנגשת הספורט ההישגי והמצוינות הספורטיבית למטרופולין דרום, צמצום פערים גיאוגרפיים, ובניית תשתיות מתקדמות לספורטאים בפריסה ארצית. הפרוייקט יכלול תשתיות ספורט מתקדמות, מתקני אימון ושיקום בסטנדרטים בינלאומיים, מרכזי פיתוח ומדע, והכשרה מקצועית בינלאומית לספורטאים, מאמנים ואנשי מקצוע.

הקמת וינגייט דרום הינה רגע מכונן לספורט הישראלי והיא תולדה של ההשקעה האדירה בהרחבת מכון וינגייט לדרום, כמו גם השקעה בתשתיות הלאומיות של הספורט ובספורטאי העתיד. זהו מהלך שמבטיח הזדמנות שווה לכל ילד וילדה בישראל להגיע הכי גבוה שהם יכולים לחלום - גם לבמות הגדולות בעולם, כולל המשחקים האולימפיים. כחלק מחזון הרחבת מעגל ההזדמנויות וחיזוק הספורט ההישגי בישראל, הפרוייקט יאפשר להביא את ערכי המצוינות בספורט של וינגייט גם למטרופולין באר שבע ולטפח את דור העתיד של ספורטאיות וספורטאים מצטיינים. זוהי השקעה ערכית ומשמעותית שתחזק את אזורי הפריפריה, תגביר את צמיחתם ותבסס את עתיד הספורט הישראלי.

פרויקט וינגייט דרום נועד להיות עוגן לאומי לפיתוח הספורט במטרופולין דרום ולחיזוק הכלכלה באזור, תוך חיזוק וטיפוח עתיד הספורט הישראלי ומתן מענה לצרכים של אלפי תושבי האזור. הפרויקט ישמש מוקד למצוינות בספורט, מקום הכשרה למאמנים ולספורטאים, ומוקד לפעילות חינוכית וקהילתית. הקמת המכון בבאר שבע, מהווה צעד חיוני לקידום הספורט הישראלי, תוך הרחבת בסיס הפירמידה של הספורט ההישגי. מכון וינגייט השקיע משאבים רבים בתכנון הפרויקט, בהתאם להסכם שנחתם ובהתאם לתוכנית האסטרטגית של משרד התרבות והספורט.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "הקמת שלוחת מכון וינגייט בבאר שבע היא בשורה לספורט הישראלי. לראשונה אנו מביאים את חזית המצוינות בספורט היישר ללב הנגב. ​כאן, בבירת הנגב, יגדלו ויתפתחו הספורטאים והספורטאיות הבאים של ישראל. כל ילד וילדה ממטרופולין הדרום יוכלו לחלום בגדול ולדעת שהדרך אל הפסגה האולימפית מתחילה כאן בבית. המרכז החדש יעניק להם את המעטפת המקצועית הטובה ביותר כדי שיוכלו להגיע הכי רחוק שאפשר, לייצג אותנו בגאווה בזירה הבינלאומית ולהביא לישראל מדליות והישגים שימלאו את כולנו בגאווה ישראלית גדולה."

​ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ' אמר בטקס: ​"באר שבע ממשיכה לבסס את מעמדה כעוגן הלאומי של ישראל למצוינות ולהישגיות בספורט.

הקמת שלוחת מכון וינגייט בלב פארק נחל באר שבע היא התגשמות של חזון, המעניקה לדור העתיד שלנו תשתית מקצועית בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר, כאן בבית. אנו בונים הרבה מעבר למתקני אימון, אנו יוצרים חממה למנהיגות, לבריאות ולנחישות, שתצמיח מתוך הקהילה שלנו את אלופי המחר.

אני מודה לכל השותפים שנרתמו למימוש החזון, המחזק את חוסנה של באר שבע כמטרופולין מוביל ומשפיע במדינת ישראל".

יו"ר מכון וינגייט ארי שטינברג: "אנחנו עושים היום היסטוריה. אני רוצה להודות, בראש ובראשונה, לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, על קבלת ההחלטה החשובה הזאת וקידומה ללא פשרות. תודה גם לראש העיר, רוביק דנילוביץ', על שיתוף הפעולה והמחויבות למהלך. מעתה, ילד או ילדה ממטרופולין הדרום שירצו להגיע למכון וינגייט לא יאלצו לנסוע למרכז הארץ בשביל להגשים את החלום שלהם. זהו שוויון הזדמנויות הלכה למעשה".

מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס: "וינגייט דרום בבאר שבע הוא בשורה היסטורית לספורט הישראלי. אנחנו מביאים את הסטנדרט הלאומי לפריפריה ופותחים דלת שווה לכל ספורטאי וספורטאית. תודה לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ולראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', על השותפות והמחויבות להובלת המהלך".