נתניהו ומודי בהצהרה משותפת מעיין טואף, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, נשאו היום (חמישי) הצהרות משותפות לאחר שנחתמו הסכמים בין המדינות בתחומים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים.

ראש הממשלה נתניהו והדגיש את הקשר הרגשי העמוק שצמח בין המדינות לאורך השנים. נתניהו גם שיתף סיפור אישי, שבו הציע תודה להודו על תהליך חשוב בחייו האישיים, והביע הערכה עמוקה על החברות הדיפלומטית בין שתי המדינות.

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הדגיש את הגאווה הרבה בשיבה לישראל, והצהיר על שדרוג שותפות אסטרטגית בין הודו וישראל, בה פועל שיתוף פעולה בתחום טכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית, קוונטום ומינרלים קריטיים.