מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, פנה לראש עיריית נתניה הנבחר, אבי סלמה, בדרישה לקדם הקמת ועדה לבחירת רב עיר, זאת על רקע היעדר רב עיר מכהן בעיר. המכתב נשלח במטרה להניע את ההליך בהקדם ולפעול למינוי רב חדש.

בפתח מכתבו כתב אבידן לסלמה, "עמדת השר היא כי יש לקדם בחירת רבני עיר בכל מקום בו לא מכהן רב. לפיכך בכוונתו לפעול לקידום הליך בחירת רב לעיר, תוך שיתוף פעולה מרבי ומלא עם הרשות המקומית".

אבידן ציין כי פניות קודמות של השר לשירותי דת דאז, מיכאל מלכיאלי, לראש העיר המנוחה מרים פיירברג-איכר, לא נענו.

לדבריו, הרב קלמן בר כיהן כרב העיר נתניה, ולפני למעלה משנה נבחר לכהן כרב הראשי לישראל, ומאז לא מונה רב עיר במקומו.

על פי התקנות שצוטטו במכתב, ועדת הבחירות תמנה חמישה חברים: דיין או שופט בדימוס שימונה בידי השר וישמש יושב ראש, נציג השר, רב עיר שתבחר מועצת הרבנות הראשית ושני נציגי הרשות המקומית.

עוד צוין כי ליושב ראש הוועדה התמנה הדיין בדימוס הרב שלמה תם לאחר היוועצות כדין עם הרבנים הראשיים לישראל ועם ראש העיר הקודמת.

בסיום המכתב הדגיש אבידן כי אם לא ייבחרו או יתמנו חברי ועדת הבחירות או האסיפה הבוחרת בתוך 30 ימים מהמועד שבו הודיע השר בכתב על הצורך בכך, רשאי השר למנות בעצמו את בעלי התפקידים, בהתאם להוראות התקנות.