הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לפרשה הנוגעת לבצלאל זיני וקרא לציבור להתייצב לצדו. "אנחנו צריכים לבוא להגנת בצלאל זיני ולחשוב שאולי מדובר פה בתפירת תיק או למצער ברשלנות פושעת מצד הפרקליטות".

הוא הדגיש כי החובה הציבורית נובעת מן ההלכה. "ההלכה אומרת שמוטל עלינו כציבור להאמין - בצדק תשפוט עמיתיך". עוד הוסיף כי מדובר באדם אשר "לא רק יש לו חזקת כשרות, הוא ידוע מפי הסובבים אותו כמלא אידיאלים, מלא אידיאליסטיות, מלא ויתורים".

הרב פנדל מספר כי אדם הקרוב אליו סיפר לו כי ראה כיצד "בשביל אידיאלים הוא ויתר על המון דברים". הרב תיאר אותו כ"אדם שחי ונשם את הצורך בניצחון מוחלט במלחמה הזאת", והוסיף כי על הציבור להיזהר מהסקת מסקנות חפוזות.

בהתייחסו לחשדות הציבוריים ציין כי "אני אומר לכל יחיד ויחיד שעולה בלבבו אולי ספק ואומר שאין עשן בלי אש - ההלכה היהודית אומרת שאנחנו מחויבים להגיד שיש עשן בלי אש, זה בדיוק מה שנקרא לשון הרע. אנחנו חייבים בדברינו לדעת שהוא לא רק חף מפשע אלא זך כשלג".

בהמשך מתח הרב ביקורת על מערכת אכיפת החוק ואמר כי "קשה מאוד לתת אימון בפרקליטות ובמערכת המשפט. אנחנו רוצים לחזק את הנרדף ולהאמין בטובתו".

עוד טען כי קיימים מהלכים תמוהים בפרשה. "הוכנס סעיף מאוד תמוה, שאם ימצאו קרוב משפחה שסרח, אז יטיל ספק על המינוי של ראש השב"כ. זה סעיף תמוה". לדבריו, בסמוך לפרסום על מינוי ראש השב"כ, "שלחו שוטרים לבית של הרב זיני. אם זו לא רדיפה, אז מה כן?".

בסיום דבריו קרא הרב לציבור שלא להיגרר אחר קביעות מוקדמות ואמר כי אין ליפול ל"מלכודת של תקשורת, שהופכת את זה לעובדה מוגמרת או להאשמות של פרקליטות". הרב פנדל חותם כי יש לפעול על פי הכלל ההלכתי "בצדק תשפוט עמיתך" ולחזק את מי שמוחזק בטוב.