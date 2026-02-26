בשיחה עם ערוץ 7 מסרו כמה מתלמידי הרב צבי טאו, נשיא ישיבת הר המור ומנהיג ישיבות הקו, כי הרב מתנגד לכך שאברכים ובחורי ישיבות ייגשו למבחני הרבנות הראשית לישראל, בשל מתן האפשרות לנשים להירשם למבחנים.

לדבריהם, מדובר בעמדה עקרונית של הרב ביחס למתכונת הבחינות, ולשיטתו אין זה ראוי שבני ישיבות ישתתפו בהן כאשר הרישום פתוח גם לנשים.

הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת כהנים ומרבני הקו, התייחס לשאלה בעקבות החלטת בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, שהכריח את הרבנות לאפשר לנשים להיבחן בבחינות לרבנות.

בשאלה שהופנתה אליו נאמר, "עכשיו שהבג''ץ הכריח את הרבנות לאפשר לנשים להיבחן בבחינות לרבנות, האם מותר לגבר להיבחן אם יש שם נשים?", והוא השיב, "מן הדין מותר, כי נוכחותן אינה פוסלת את הבחינות לגברים, אבל חכמים גזרו שלא להבחן והלכה כמותם", אמר הרב אבינר ברומזו לדברי הרב טאו.