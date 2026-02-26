באולמי האחוזה במודיעין, התקיים כנס שלראשונה ריכז תחת קורת גג אחת למעלה מ-1,200 רבנים עורכי חופות מכל רחבי הארץ מהצפון ועד הדרום.

הכינוס התקיים במעמד הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב יצחק יוסף, חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבני ערים, דיינים, שרים, אישי ציבור ומכובדים רבים.

במהלך היום קיבלו הרבנים הרצאות מקצועיות, כלים מעשיים, הכוונה הלכתית וחינוכית, ושיתופי ידע מניסיון השטח, אשר חיזקו את מעמדם והכשרתם בתפקידם הרגיש והמשמעותי. במקביל, הושק מרכז "תכלת", שמטרתו להציע תמיכה, ליווי ומענה שוטף לרבנים עורכי חופות.

הרב קלמן בר הדגיש בפני הרבנים את חשיבות המפגש האישי עם בני הזוג טרום החתונה, את גודל האחריות הרובצת על כתפי עורך החופה, וכמה יש להתכונן ולברור בקפידה את המילים הנאמרות בדקות הספורות שמתחת לחופה, דקות היכולות להשפיע עמוקות על בני הזוג, על משפחותיהם ואף על הציבור הרחב, ולקרב לבבות לתורה ולמסורת.

בסיום דבריו בירך בחום את מארגני ויוזמי הכנס, הרב ישראל מעל, הרב משה פיזם והרב מנחם קלפמן ממנהלי "למען ילמדו", וכן את יו"ר הכנס, הרב חזקיהו סאמין, מנהל אגף נישואין ורבנות במשרד לשירותי דת.

צילום: יעקב כהן

