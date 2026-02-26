פודקאסט הרפואה של ערוץ 7 אירח את פרופ' סמואל מוסקוויסי, מנהל היחידה לניתוחי בסיס גולגולת ובלוטת יותרת המוח בהדסה, לשיחה על תחום ניתוחי המוח והשליחות המקצועית הכרוכה בו. במהלך הפרק תיאר את דרכו לעולם הרפואה ואת האתגרים היומיומיים בתחום.

לדבריו, הבחירה במקצוע הושפעה ממצב בריאותה של אמו, ששהתה בכיסא גלגלים. הוא סיפר כי חש צורך לעזור ולתרום, וראה בתחום הרפואה, ובמיוחד בתחום המוח, אפשרות ממשית לעשות שינוי משמעותי בחיי המטופלים.

בהמשך התייחס לסוגי המקרים המגיעים לטיפולו וציין כי מדובר לא רק בחולים עם בעיות קשות, אלא גם במטופלים הזקוקים לניתוחים מורכבים במיוחד.

לדבריו, כל ניתוח במוח כרוך באתגר ובסיכון, אולם השיטות המתקדמות בהדסה מסייעות להצלחות רבות, גם כאשר מדובר בניתוחים הנמשכים שעות ארוכות ודורשים מיומנות גבוהה.

פרופ' מוסקוויסי התייחס גם לשאלת הסיבוכים האפשריים לאחר ניתוח מוח והדגיש כי למרות ההתקדמות הרפואית, קיים תמיד סיכון, אך הצוות הרפואי עושה כל שביכולתו לצמצמו. בנוסף נשאל האם יש הצדקה לנסוע לחו"ל לצורך ניתוח מוח, והשיב כי רמת המקצועיות בישראל גבוהה מאוד, במיוחד בהדסה, ואין הכרח לפנות למרכזים בחו"ל.

במהלך השיחה דיבר גם על המחיר האישי של העבודה התובענית, וציין כי מדובר במאמץ נפשי ופיזי משמעותי המשפיע גם על חיי המשפחה. עוד התייחס למיתוסים בנושא קרינה ומכשירים חשמליים והבהיר כי אין הוכחות מוצקות לכך שמכשירים אלה גורמים לגידולים במוח, אם כי יש להקפיד על זהירות.

הפרק מספק הצצה מרתקת לעולם הרפואה, במיוחד בתחום הניתוחים המורכבים של המוח, ומספק תשובות לשאלות שכמעט כל אחד עשוי לשאול כאשר מדובר בבריאותו האישית או של אדם קרוב.