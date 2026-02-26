ד"ר אריה בכרך מתייחס בטורו השבועי בערוץ 7 להתנהלות חברי האופוזיציה שיצאו אתמול (רביעי) מהישיבה החגיגית בכנסת בהשתתפות ראש ממשלת הודו.

לדברי בכרך, הקשרים האישיים בין ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו מודי, הביאו לחימום היחסים בין המדינות והביקור החשוב בו נחתמו הסכמים חסרי תקדים בין המדינות, אך למרות זאת מדובר באורח של המדינה ולא אורח של ראש הממשלה.

לדבריו, גם אם קיימת מחלוקת ציבורית סביב אופן התנהלותו של יו"ר הכנסת ואי הזמנת השופט יצחק עמית, אין בכך הצדקה לפגיעה באירוע מדיני בעל חשיבות אסטרטגית.

בכרך טוען כי החרמת הישיבה משדרת מסר שגוי כלפי האורח וכלפי הקהילה הבינלאומית. לדבריו, מאבקים פוליטיים פנימיים אינם אמורים לגבור על אינטרסים לאומיים רחבים יותר.

עוד הוא מוסיף כי מחלוקת על מעמדו של שופט, חריפה ככל שתהיה, אינה מצדיקה מהלך שעלול להתפרש כפגיעה בכבודה של מדינת ישראל וביחסיה הכלכליים והמדיניים.

לדבריו, האחריות הציבורית מחייבת שקילת השלכות רחבות בטרם נוקטים בצעדים סמליים בעלי משמעות מדינית.