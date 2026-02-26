מסתערבי מג"ב ושב"כ עצרו מבוקש דוברות המשטרה בפעילות ממוקדת של כוחות הביטחון הלילה (חמישי), נעצר במחנה הפליטים בלטה שבשכם מבוקש החשוד בפעילות טרור בהשראת ארגון חמאס. המעצר בוצע בשיתוף פעולה של מסתערבי מג"ב איו"ש, שב"כ וחטיבת שומרון. הפעילות התבססה על הכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי ובפיקוד חטיבת שומרון. כוח המסתערבים הגיע באופן סמוי לביתו של המבוקש במחנה הפליטים. הלוחמים פרצו את מתחם הבית תוך שימוש באמצעים ייעודיים. במהלך המעצר נעשה שימוש בכלב טקטי שסייע לכוחות להשתלט על החשוד בנחישות. אין נפגעים לכוחותינו. המבוקש שנעצר חשוד בקידום וביצוע פעילות טרור המושפעת מאידיאולוגיית חמאס. עם סיום הפעילות, הוא הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו