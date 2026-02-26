אירוע חריג בשכונת מאה שערים בירושלים הוביל למחאה נדירה של הרב הישיש: גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך פרסם גינוי חריף נגד נערים חרדים שתלו ברחובות מאה שערים בובות הנושאות את שמותיהם של רבנים בכירים - כעיוות של מנהג תליית בובת המן בפורים.

"הנני מוחה בתוקף על השחוק במאה שערים שנעשה לבזות תלמידי חכמים. אין גבול לגודל החטא והחומר שיש בזה, ואני לא יכול לשתוק על ביזיון כזה אפילו רגע אחד", אמר.

לדברי תלמידיו, הרב הביע כאב עמוק וציין כי "דווקא בזמן מתוח כזה, ישנם חצופים המרשים לעצמם להעז פנים בחכמי ישראל באופן מחפיר".

את דבריו סיים בקריאה: "מה אפשר לנו עוד לעשות רק לצעוק שלא יעניש אותנו, ויחיש גאולתינו בקרוב."