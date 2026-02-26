ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, שביקר ביממה האחרונה בישראל, שיתף למאות מיליוני העוקבים שלו ברשתות החברתיות תמונת סלפי ממפגש עם שחקני הסדרה פאודה. הפרסום זכה לחשיפה רחבה ברשתות.

פאודה זכתה להצלחה משמעותית בהודו, הצלחה שהובילה ליצירת עיבוד מקומי בשם "טאנאב".

בשונה מהסדרה הישראלית, הגרסה ההודית אינה עוסקת בזירה המזרח-תיכונית, אלא מתמקדת במתיחות שבין הודו לפקיסטן.

העונה הראשונה של "טאנאב" מתרחשת במחוז קשמיר בשנת 2017, שם גם התקיימו הצילומים. העלילה עוקבת אחר יחידה צבאית מיוחדת וסמויה, והעונה כוללת 12 פרקים.

את הגרסה ההודית הפיקה חברת Applause Entertainment. הבמאים הם סודהיר מישרה וסאצ'ין מאמטה קרישן, ויוצרי הסדרה המקורית פאודה הם אבי יששכרוף וליאור רז.