הרב אשר גרינפלד, רבה ואב בית הדין של קהילת ויז'ניץ במונטריאול, נפטר בגיל 82.

הבשורה עוררה אבל כבד בקרב חסידי ויז'ניץ בקנדה ובעולם כולו.

הרב גרינפלד נולד בד' באדר תש"ד ושורשיו קשורים לשושלת החסידות של ויז'ניץ מגיל צעיר מאוד. בבחרותו למד בישיבת חכמי לובלין בבני ברק, שם רקם קשרים הדוקים עם הפסוק הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.

בשנת 1986 נשלח בשליחות מיוחדת למונטריאול, שם הקים את הכולל המקומי והפך אותו למרכז הרוחני של הקהילה. במשך ארבעים שנה ניהל את הקהילה, הרביץ תורה לתלמידים רבים וכיהן גם כרב הקהילה וכראש התאחדות החסידים בעיר.

מעבר לפעילותו הרוחנית נודע הרב גרינפלד בפעילות צדקה נרחבת ושקטה. הוא תמך בעשרות משפחות נזקקות, ולא פעם משכן את ביתו הפרטי כדי להבטיח את תשלום משכורות תלמידי הכולל.

בני קהילתו מתארים אדם שידע לשלב נתינה כספית עם קרבה אנושית עמוקה - "לא היה מחסור שלא מצא אצל הרב כתובת, ולא הייתה דמעה שלא זכתה אצלו לנחמה", נאמר עליו.

הרב השאיר אחריו ילדים ונכדים הממשיכים בדרכו.