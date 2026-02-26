אז שקמה ברסלר הגיעה להרצאה בזכרון יעקב אתמול.

לפי כמות המשטרה שקיבלה את פני הקהל, תרחיש הייחוס היה פשיטה לשני יישובים. בכל אופן, לא נרשמו תקריות או עימותים בכלל מצד הבבונים של זכרון. כלומר למעט חברת המועצה, הלא היא - אני, שהאזינה ברוב קשב להרצאה וזכתה לשאול את המרצה את השאלה האחרונה-חביבה (בספק).

כמה דקות לפני כן ביקשה תושבת זכרון ומשתתפת מחאה אדוקה משקמה לתת לה תקווה. ואני מבינה למה. ההרצאה הייתה מדכאת. בקהל שררה תחושת ייאוש גדולה. במיוחד כששקמה נשאלה האם השינוי הגיוני בכלל אחרי 3 ניסיונות שכשלו והסקרים והדמוגרפיה? כמו פרופסור לפיזיקה שמבינה במדעים מדויקים, היא ענתה: "כמובן שכן!" והדרך להביא את השינוי מסתבר היא לדבר עם הקרובים ולהמשיך להפחיד אותם שאם בן גביר וסמוטריץ יהיו בשלטון - תהיה פה מדינת הלכה והחורבן בדרך. או שאולי זה אותו אירוע עבורה, לא סגורה על זה.

שקמה סקרה באופן די משמים את כרונולוגיית המחאה משיאה במרץ 2023 - "ליל גלנט" ועד דעיכתה אחרי ה-7/10 והשוותה את האמצעים העומדים לידיהם היום לסצינת הפריצה לארמון עם איניגו מונטויה ופזיק על המריצה בסרט "הנסיכה הקסומה" ושלחה את מי שלא ראה את הסרט ללכת לראות. I kid you not. היא אכן חיה בסרט, אין מה להגיד.

אגב אם תהיתם, ההצלחה הגדולה של קפלן במהלך המלחמה אליבא שקמה התרחשה מתי? כשהלכו עם קמפיין החטופים מעל הראש של ביבי הישר לטראמפ. מה שמבחינתי הייתה אמירה מעניינת שעוד צריך לחשוב עליה.

רוב הזמן הרגשתי קצר במוח מכשל לוגי אחרי כשל לוגי. בחלקים אחרים התמלאתי כעס על דברי הסתה ושקר - למשל כשדיברה על חוק הכותל שיכניס לובשי מדי צה"ל למאסר של 7 שנים, או זה שביבי מימן את חמאס כל השנים (ואף מילה על המלצות *כל* הגורמים הבטחוניים) ועובד בשביל קטאר. יש מספיק ביקורת עניינית וצודקת שניתן להשמיע כלפי הימין, שלא מבוססת על פייק.

אגב עדכון חשוב: אין יותר דיבור על עריצות הרוב. זה פאסה, זה כזה 2023. עכשיו המאנטרה היא: הכרעת הרוב תוך שמירה על זכויות אדם. חזרו אחריי. זה נאמר 750 פעם ומאוד חשוב שייהגה ברצף הזה כדי שההתנייה האמורפית לגבי זכויות האדם תהיה מאוד ברורה.

איחלתי לשקמה מכל הלב שהמחנה שלה ינצח בבחירות הקרובות וגם הבטחתי לה שאם וכאשר זה יקרה, אני אכבד את הכרעת הרוב. בניגוד למחנה שלה, אני מבטיחה לא לחסום כבישים ולא להשבית את המשק ולא לאיים לרדת מהארץ או לפעול באלימות (שיט שכחתי להבטיח שגם לא אסרב להגיע למילואים). אני אכבד את החלטות הממשלה הנבחרת, פשוט כי זה הקטע בדמוקרטיה.

הצעתי לה גם לנצל את ההשפעה שלה ואת הכנסים האלה לאחדות וריפוי בעם. פחות התחברה.

בחוץ שאלה אותי מישהי איך אפשר לתמוך בממשלה שחבריה פרצו לבסיס שדה תימן. אמרתי שזה מה שאני מצפה מנבחרי ציבור כשפוגעים בלוחמי כוח 100. ואז היא ענתה: "מי זה כוח 100?"

והרגע הזה זה הפחד הכי גדול של שקמה ושות'. כי הם יודעים טוב מאוד שהאויב הכי גדול של השמאל זה ידע והגיון.