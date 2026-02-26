ארגון "משרתי המילואים החרדים" הושק אמש באירוע רשמי, ביוזמה אזרחית בשיתוף גורמים בצה"ל, במטרה להסדיר, לחזק ולהרחיב את מערך שירות המילואים בקרב הציבור החרדי. הארגון מציג לראשונה מעטפת ייעודית עבור כ-8,000 חרדים המשרתים כיום במילואים.

לדברי המארגנים, לצד המשרתים הקיימים קיימים למעלה מ-100 אלף גברים חרדים בגילאי 26-49 המחזיקים בפטור משירות סדיר ואינם חלק מהשיח הפוליטי סביב חוק הגיוס. בארגון רואים בכך עתודת כוח אדם משמעותית בעלת פוטנציאל ביטחוני, כלכלי וחברתי.

הארגון יפעיל מעטפת 360° הכוללת מוקד גיוס אחיד לשלבי ב' וג', שישמש כתובת מרכזית להזנת צה"ל במתגייסי שלב ב'. בנוסף יוקמו מוקד מיצוי זכויות מול צה"ל, משרד הביטחון והביטוח הלאומי, וכן מוקד סיוע פרטני לבעיות שירות.

במסגרת הפעילות תוקם גם מעטפת תמיכה למשפחות המשרתים, ובה מרכז ליווי לנשות מילואים, מרכז חוסן נפשי וזוגי הפועל סביב השעון וצוות מקצועי לליווי בעלי עסקים.

לקראת גיוס שלב ב' הצפוי, יוקם בית הוראה ייעודי למענה הלכתי מותאם על ידי רבנים, לצד פרויקט שידוכים וקרן סיוע לחתנים משרתי מילואים וסדיר בראשות הרב אברהם בורודיאנסקי.

יו"ר הארגון, עו"ד משה אוסדיטשר, אמר, "מדובר ביוזמה שכל כולה בעד - בעד חיזוק התורה, בעד חיזוק האחדות וכמובן בעד חיזוק הביטחון, בעד חיזוק הכלכלה, בעד חיזוק המשפחות ובעד חיילים שמשלמים מחיר אישי כבד. המדינה זקוקה להם. עכשיו היא גם תדע לעמוד מאחוריהם".

מנכ"ל הארגון, פרופ' שי שטרן, אמר כי המהלך נועד לתת מענה לאתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים, וציין, "יש כאן מאגר של עשרות אלפי גברים שאינם חלק מהמחלוקת המשפטית או הפוליטית. שירות מילואים חרדי הוא הזדמנות לחזק את צה"ל כאן ועכשיו, ובמקביל ליצור גשר אמיתי בין חלקי החברה".

אלחנן וסרמן, סמנכ"ל התכנון, ציין כי הארגון פועל להרחבת מסלולי ההכשרה והגיוס הן בלוחמה והן במקצועות יעודיים בדגש על מקצועות הלואו-טק להם צה"ל זקוק: "המערכת הצבאית זקוקה לחיזוק מיידי בעתודות הלוחמים ותומכי הלחימה. מסלול מילואים מאפשר גיוס מהיר של גברים בגילאי הפטור. יש אלפים שמבקשים להצטרף וממתינים לפתיחת מסלולים, ואם נספק להם ליווי אמיתי יצטרפו עשרות אלפים בתוך שנים ספורות".