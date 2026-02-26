בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה גזר עונש חמור על נהג מונית מלוד שגבה מנוסע על הרצף האוטיסטי שכר נסיעה מופקע של 825 שקלים במקום כ-296 שקלים. על פי פסק הדין, הנהג יפצה את הנוסע בסכום של 8,250 שקלים.

בנוסף לפיצוי, הוטל על הנהג קנס בסך 6,000 שקלים, פסילה בפועל של רישיון הנהיגה הציבורי לתקופה של 60 יום, וכן 150 שעות עבודות שירות.

עוד נקבעה פסילה על תנאי של שלושה חודשים למשך שלוש שנים, והנהג חויב לחתום על התחייבות בסך 20 אלף שקלים להימנע מעבירה דומה במשך שלוש שנים.

כתב האישום הוגש לאחר שאגף הפיקוח ברשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה פתח בחקירה פלילית בעקבות פוסט שפרסמה אימו של הנוסע. על פי האישום, הנוסע הזמין נסיעה באמצעות יישומון "גט טקסי" מרחוב הולצמן ברחובות לאוניברסיטת אריאל.

מהאישום עולה כי בטרם החל בנסיעה, ביקש הנהג את מכשיר הטלפון של הנוסע, הזין יעד חלופי לנס ציונה, ביטל את ההזמנה ביישומון ודרש שכר נסיעה של 825 שקלים, כולל תשר. זאת, אף ששכר ההסעה המרבי שהיה רשאי לגבות עמד על 296 שקלים בלבד.

כעשר דקות לאחר תחילת הנסיעה עדכן הנוסע את אימו על הסכום שנדרש לשלם. האם שוחחה עם הנהג ודרשה ממנו להתאים את התשלום ליעד המקורי ולהחזיר את הכסף, תוך שהדגישה בפניו את מגבלת בנה, אולם הנהג לא נענה לבקשתה וגבה את הסכום המלא.

השופט קבע בגזר הדין כי מדובר במעשה בזוי המצדיק החמרה בעונש. לדבריו, "הנאשם היה מודע למוגבלותו של הנוסע, אך בחר לנצל זאת לצורך רווח כספי. ניצול מצוקתו של אדם על הרצף האוטיסטי לשם רווח כספי אינו מתמצה בפגיעה רכושית בלבד אלא מהווה כשל ערכי ומוסרי חמור. הנאשם אף לא מצא לנכון לחזור בו, חרף הפצרותיה של אם הנוסע שיחזיר את הכסף שלקח, וגם לכך יש לתת ביטוי בגזירת העונש".