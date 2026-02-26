פעילים פרו-פלסטינים, בשיתוף ארגוני חברה אזרחית, השיקו קמפיין למשט ימי חדש לרצועת עזה.

המשט צפוי לצאת ב-12 באפריל ממספר נמלים בספרד, איטליה ותוניסיה, במטרה מוצהרת לשבור את המצור על הרצועה ולהעביר סיוע.

העיתון "אל-ערבי אל-ג’דיד" מדווח כי יותר מ-200 כלי שיט ישתתפו במשט, בתמיכת עמותת "מאווי מרמרה" לחירות וסולידריות וקרן İHH הטורקית, הקרן ההומניטרית להגנה על חירויות, זכויות אדם וסיוע.

בולנט ילדרים, נשיא קרן İHH, אמר לעיתון כי הספינות שישתתפו במשט יירכשו באמצעות כספי תרומות, ומתוכננת הגעה במספר גדול ספינות כדי להקשות על ישראל למנוע את הגעתן לחוף עזה.

לדבריו, במשט ישתתפו אלפי אנשים מ-150 מדינות, ומשימתו תהיה העברת סיוע, והבאת אנשי צוות רפואי, מורים, צוותי תשתיות ובנייה סביבתית, עורכי דין וחוקרי פשעי מלחמה.

באוקטובר אשתקד השתלט חיל הים על ספינות של משט "קואליציית החירות", שניסו לשבור את המצור על רצועת עזה. 150 המשתתפים במשט נעצרו ללא התנגדות והועברו לנמל אשדוד להמשך חקירה וגירוש מישראל.

משרד החוץ פרסם הודעה בה נכתב, "ניסיון נוסף וחסר תועלת לפרוץ את המצור הימי ולהיכנס לאזור לחימה - הסתיים בלא כלום".