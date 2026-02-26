שוטרי תחנת ראשון לציון עצרו הערב (חמישי) דמות מוכרת מעולם התקשורת בגין חשד לביצוע עבירות מין חמורות בנער.

המעצר בוצע לאחר חקירה סמויה ומהירה שהחלה עם קבלת הדיווח על הפגיעה לפני יומיים.

הפרשה החלה ביום שלישי האחרון, עם קבלת דיווח במשטרה על חשד לפגיעה מינית בקטין.

במסגרת עדותו, מסר הקטין את שמו של החשוד ותיאר בפירוט את נסיבות המקרה.

היום, לאחר שנאספו ממצאים ראשוניים שחיזקו את גרסת הקטין, עברה החקירה לשלב הגלוי כאשר שוטרי תחנת ראשון לציון פשטו על ביתו של החשוד.

איש התקשורת נעצר והובא לתחנת המשטרה, שם הוא נחקר בשעה זו בגין חשד למעשה סדום בקטין.